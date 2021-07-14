Как рассказали «Фонтанке» 14 июля пассажиры, накануне около 14:25 автобус, на борту которого значится его принадлежность компании «Столичная» (московская компания-перевозчик), начал свой путь в Крым. Прибыть на полуостров туристы должны были в 9 утра 15 июля, однако около 18 часов 13-го стало понятно, что что-то пошло не так. Транспортное средство заглохло в районе автозаправки «Лукойла». Как сообщили пассажирам, сломался бортовой компьютер, и им стоит ждать замены автобуса. К ночи сопровождающие скупо сообщили, что он едет из Ростова-на-Дону.

«Ночевали кто где: мои полночи в автобусе, потом на улицу перешли, на лавки», — рассказывает петербурженка, у которой в автобусе на отдых ехала мама с двумя её детьми.

Автобусный тур продала петербуржцам компания «Тур на 5». На странице в «ВКонтакте» около 15:30 появилось обращение гендиректора фирмы Сергея Титова: «Понимаю, что извинения мало чем помогут! Но всё равно прошу искренне прощения за сложившийся форс-мажор!.. Да, автобус по дороге из Великого Новгорода сломался вчера вечером. Автобус доехал до остановки, оборудованной туалетом, и остановился. Мы сразу же связались с транспортной компанией, изначально мы ждали ответа, в чём причина поломки и возможно ли её устранить. Позже нам сказали, что выехал автобус на замену из Ростова-на-Дону и будет подан утром».



По словам главы фирмы, они арендуют автобусы у транспортной компании, и ответственность следить за технической частью автобусов лежит именно на ней.



«Автобус отправился без нареканий, также предыдущая группа благополучно вернулась в СПб накануне, но в дороге случилась неисправность. В настоящее время директор транспортной компании «Столичная», чьими услугами перевозки мы пользуемся, находится с автобусом. В транспортной сказали, что автобус на замену подъедет в течение 2,5 часов», — сообщает Титов.

