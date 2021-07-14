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«Зенит» обещал продлить контракт с Ракицким, но до сих пор этого не сделал. Кажется, футболист обиделся

Ракицкий не знает, останется ли он в команде после завершения контракта летом 2022 года. Разговора о продлении соглашения пока не было.

В интервью сайту «Чемпионат.com» защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий заявил, что пока не принял решение о своем будущем в клубе.

«Начал ли уже переговоры? Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше», — заявил 31-летний футболист.

Украинский защитник выступает в «Зените» с января 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за сине-бело-голубых 85 матчей и забил пять голов.

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