«Зенит» обещал продлить контракт с Ракицким, но до сих пор этого не сделал. Кажется, футболист обиделся

В интервью сайту «Чемпионат.com» защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий заявил, что пока не принял решение о своем будущем в клубе.



«Начал ли уже переговоры? Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше», — заявил 31-летний футболист.



Украинский защитник выступает в «Зените» с января 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за сине-бело-голубых 85 матчей и забил пять голов.

