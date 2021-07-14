Дом народного творчества в Ленобласти запустил конкурс частушек в поддержку вакцинации от COVID-19. Видеозаписи с исполнением веселых стихотворений нужно размещать на своих страницах в социальных сетях с указанием хэштегов #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж.



Как накануне сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, участников соревнования просят проводить съемку выступлений в народных костюмах и на улице.

В сети уже появились видеозаписи от Вепсского центра фольклора, парка культуры и отдыха Сланцев, а также от дома народного творчества Ленобласти.

