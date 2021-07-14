Дом народного творчества в Ленобласти запустил конкурс частушек в поддержку вакцинации от COVID-19. Видеозаписи с исполнением веселых стихотворений нужно размещать на своих страницах в социальных сетях с указанием хэштегов #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж.
Как накануне сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, участников соревнования просят проводить съемку выступлений в народных костюмах и на улице.
В сети уже появились видеозаписи от Вепсского центра фольклора, парка культуры и отдыха Сланцев, а также от дома народного творчества Ленобласти.
В видеозаписи от организатора конкурса есть такая частушка: «Тот, кто знает алфавит и душою не кривит, тот не только сам привьется, но и друга вдохновит». Сотрудники парка в Сланцах придумали такое двустишие: «На прививку я ходила и прививку получила. Теперь нечего бояться — мне без маски целоваться».
Автор: Культура Ленинградской Области / YouTube
Автор: Парк культуры и отдыха города Сланцы / vk.com
Автор: Вепсский центр фольклора / vk.com
Заявки будут принимать до 25 июля. Позже в группе дома народного творчества проведут онлайн-голосование, по итогам которого выберут победителей. Работы авторов самых необычных стихотворений войдут в финальный ролик.