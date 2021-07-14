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«Теперь нечего бояться — мне без маски целоваться». В Ленобласти запустили конкурс частушек про вакцинацию от COVID-19

В Ленобласти жителей призывают придумывать частушки про прививки от коронавируса

Фото: скриншот видео / YouTube
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Дом народного творчества в Ленобласти запустил конкурс частушек в поддержку вакцинации от COVID-19. Видеозаписи с исполнением веселых стихотворений нужно размещать на своих страницах в социальных сетях с указанием хэштегов #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж.

Как накануне сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, участников соревнования просят проводить съемку выступлений в народных костюмах и на улице.

В сети уже появились видеозаписи от Вепсского центра фольклора, парка культуры и отдыха Сланцев, а также от дома народного творчества Ленобласти.

В видеозаписи от организатора конкурса есть такая частушка: «Тот, кто знает алфавит и душою не кривит, тот не только сам привьется, но и друга вдохновит». Сотрудники парка в Сланцах придумали такое двустишие: «На прививку я ходила и прививку получила. Теперь нечего бояться — мне без маски целоваться».

Автор: Культура Ленинградской Области / YouTube

Автор: Парк культуры и отдыха города Сланцы / vk.com

Автор: Вепсский центр фольклора / vk.com

Заявки будут принимать до 25 июля. Позже в группе дома народного творчества проведут онлайн-голосование, по итогам которого выберут победителей. Работы авторов самых необычных стихотворений войдут в финальный ролик.

Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (24)

RemyMartin
Так, а где главчастушечник форума -г-н Спора?
AlBerkut
Полюбила вакциниста
И как водится дала
Две недели нюх теряла
И вакциною сс..а
тов
Доктор Менгеле в Освенцим
Уколоться приглашал.
Хрястнула его поленцем
Чтобы про укол не врал.
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