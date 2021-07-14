В Волгограде задержали 6-летнего мальчика, который стащил из дома 275 тысяч

В Волгограде шестилетний мальчик разгуливал по городу с «котлетой» денег в кармане, пока это не заметил полицейский. Бабушка, которой вернули сорванца, не успела обнаружить пропажу.

Как рассказали 14 июля в городском управлении МВД, ребёнка без сопровождения взрослых на автобусной остановке утром заметил местный участковый. Из кармана брюк мальчика торчала пачка пятитысячных купюр. Он назвал лишь своё имя, а дальше ему пришлось беседовать в отделе с сотрудниками по делам несовершеннолетних.

Им удалось выяснить, что ребёнок живёт с двумя сёстрами и братом под опекой бабушки. Отсутствие внука и денег, которые семья откладывала на ремонт квартиры, она заметила только тогда, когда мальчика привели домой полицейские. Наличные тоже вернулись к владелице. Как отмечает V1.ru, на взятые из дома деньги мальчик, по его словам, хотел купить игрушку.