FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

«Не купила бы ничего из этой коллекции». Российская пловчиха Устинова высказалась о форме сборной России на Олимпиаде

Член олимпийской сборной России раскритиковала форму для Игр от компании дочери высокопоставленного руководителя ФСБ

Российская пловчиха Дарья Устинова, вошедшая в состав сборной России на Олимпиаде в Токио, критически отозвалась о новой форме от официального поставщика — компании Zasport. На своей странице в Instagram она выложила фотографии в экипировке.

В комментариях Устинова ответила подписчикам что «не купила бы ничего из этой коллекции», хотя призналась, что платье ей понравилось. По её словам, предыдущий экипировщик — компания Bosco — делала форму лучше по качеству и дизайну.

Дарья Устинова — бронзовый призер чемпионата мира — 2013 в комбинированной эстафете 4х100 и чемпионка Европы-2018 в этой же дисциплине.

Zasport в 2017 году выиграла у Bosco право шить официальную форму для олимпийской сборной. Возглавляет Zasport Анастасия Задорина — дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ, генерал-полковника Михаила Шекина.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

ahma
Zasport в 2017 году выиграла у Bosco право шить официальную форму для олимпийской сборной. Возглавляет Zasport Анастасия Задорина — дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ, генерал-полковника Михаила Шекина. (c) А главный дизайнер там дочь Кадырова? Или кто другой, такой же внезапно талантливый?
Сергей Федоров
Кроссовочки действительно "гей, славяне".
265901089
Согласна, ничего особенного и запоминающегося. Если бы не пояснили, что это форма сборной, то и не догадаешься.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний