Российская пловчиха Дарья Устинова, вошедшая в состав сборной России на Олимпиаде в Токио, критически отозвалась о новой форме от официального поставщика — компании Zasport. На своей странице в Instagram она выложила фотографии в экипировке.

В комментариях Устинова ответила подписчикам что «не купила бы ничего из этой коллекции», хотя призналась, что платье ей понравилось. По её словам, предыдущий экипировщик — компания Bosco — делала форму лучше по качеству и дизайну.



Дарья Устинова — бронзовый призер чемпионата мира — 2013 в комбинированной эстафете 4х100 и чемпионка Европы-2018 в этой же дисциплине.



Zasport в 2017 году выиграла у Bosco право шить официальную форму для олимпийской сборной. Возглавляет Zasport Анастасия Задорина — дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ, генерал-полковника Михаила Шекина.

