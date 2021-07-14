Российские учёные объяснили поведение рачков-бокоплавов: самцы захватывают лапками самок и носят их до момента оплодотворения. Раньше считалось, что так проявляется межполовой конфликт, но оказывается, всё по-другому. В этом поведении нашли некий альтруизм.

Брачные ритуалы бывают весьма необычными не только у людей. Например, райские птицы Раггиана танцуют, а пауки-рыболовы дарят «девушкам» добычу, завернутую в паутину. А у некоторых подготовка заключается в том, чтобы силой захватить приглянувшуюся самку. Так, самцы-лягушки используют «невесту» в качестве лошади, а крошечные всеядные рачки Gammarus aequicauda носят, обхватив сверху лапками. Самцы достигают полового созревания раньше самок, находят несозревшую женскую особь, а потом сопровождают, пока она не станет готова к оплодотворению.



«Раньше считалось, что брачное поведение самцов рачков есть проявление межполового конфликта: самка никуда не денется и при этом будет лишена возможности самой выбрать приглянувшегося самца. Однако наше исследование показало, что все не так просто, как кажется», — объясняет руководитель проекта по гранту РНФ Елена Ануфриева, кандидат биологических наук и руководитель лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ.



Исследователи собрали рачков Gammarus aequicauda в гиперсоленом озере Мойнаки в Крыму (содержание соли в три-четыре раза превышает значения для Черного моря). Этот вид — единственный из отряда бокоплавов, способный жить в таких условиях. В ходе экспериментов проверяли, действительно ли сопровождение самцов вынуждает самок хуже питаться. Оказалось, что это не так. Только максимально откормленные самцы могут захватывать женскую особь для перевозки и дальнейшего совокупления. В состоянии прекопулятивного сопровождения самцов (до оплодотворения) самки потребляют столько же пищи, сколько и в одиночку, но не затрачивают энергию на передвижение. Самцы же не едят вовсе.