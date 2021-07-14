Авария больше чем на час задержала движение трамваев в Приморском районе Петербурга днем 14 июля. Водитель автомобиля поймал вагон на прямой дороге у конечной станции и загородил проезд трем маршрутам.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, у дома 28 по проспекту Авиаконструкторов, напротив Политехнического колледжа городского хозяйства, произошло ДТП. Битая легковая Skoda перегородила собой трамвайные пути на выезде из трамвайного депо на Шаврова, 12.

«Там-то как? Прямая с «лежачим полицейским». ПС шкодовод принципиальный и без тормозов оказался))))» — отметил участник группы Вячеслав.