Авария больше чем на час задержала движение трамваев в Приморском районе Петербурга днем 14 июля. Водитель автомобиля поймал вагон на прямой дороге у конечной станции и загородил проезд трем маршрутам.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, у дома 28 по проспекту Авиаконструкторов, напротив Политехнического колледжа городского хозяйства, произошло ДТП. Битая легковая Skoda перегородила собой трамвайные пути на выезде из трамвайного депо на Шаврова, 12.
«Там-то как? Прямая с «лежачим полицейским». ПС шкодовод принципиальный и без тормозов оказался))))» — отметил участник группы Вячеслав.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что трамвай №55 при выезде с конечной станции «Улица Шаврова» столкнулся с легковым автомобилем, следовавшим по проспекту Авиаконструкторов. Пострадавших в аварии нет, но ДТП задержало движение трамваев больше чем на час: с 12:37 по 13:46. В это время трамваи маршрутов №№ 18, 47 и 55 следовали по укороченным трассам.