Камеры-треноги заработали под Петербургом. На Выборгском шоссе за день попались сотни гонщиков

На региональных трассах под Петербургом начали устанавливать передвижные комплексы контроля водителей. Они замечают не только превышение скорости, но и обочечников и других нарушителей.
Камеры-треноги регулярно меняют места расположения. Сегодня, 14 июля, они установлены на Дороге жизни, около посёлка Песочный (дорога Песочное — Киссолово) и в Токсово (подъезд к станции Ламбери). Пока таких камер три, скоро будет больше, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.
Комплекс состоит из радара, камеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. Система измеряет скорость движения транспорта, его координаты в пространстве, фиксирует время и одновременно делает фотографию. Продолжительность автономной работы — до 24 часов. Нарушители получают «письма счастья».
Каждая тренога фиксирует до шести видов нарушения ПДД, среди них:
- превышение скорости,
- выезд на встречную полосу,
- езда по обочине,
- заезды «под кирпич», если есть одностороннее движение.
Во вторник, 13 июля, тренога работала на Выборгском шоссе в черте Сертолово. За день нарушителям скоростного режима было выписано 313 штрафов.