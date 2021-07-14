FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
19
Печать

Камеры-треноги заработали под Петербургом. На Выборгском шоссе за день попались сотни гонщиков

На региональных дорогах Ленобласти появились передвижные камеры

На региональных трассах под Петербургом начали устанавливать передвижные комплексы контроля водителей. Они замечают не только превышение скорости, но и обочечников и других нарушителей.

Камеры-треноги регулярно меняют места расположения. Сегодня, 14 июля, они установлены на Дороге жизни, около посёлка Песочный (дорога Песочное — Киссолово) и в Токсово (подъезд к станции Ламбери). Пока таких камер три, скоро будет больше, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Комплекс состоит из радара, камеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. Система измеряет скорость движения транспорта, его координаты в пространстве, фиксирует время и одновременно делает фотографию. Продолжительность автономной работы — до 24 часов. Нарушители получают «письма счастья».

Каждая тренога фиксирует до шести видов нарушения ПДД, среди них:

  • превышение скорости,
  • выезд на встречную полосу,
  • езда по обочине,
  • заезды «под кирпич», если есть одностороннее движение.

Во вторник, 13 июля, тренога работала на Выборгском шоссе в черте Сертолово. За день нарушителям скоростного режима было выписано 313 штрафов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Yerffej Ennyl
А в чём проблема не нарушать?
Piter Russo
Просто ездите не нарушая ПДД. Сложно? Не садитесь за руль, сдайте права.
PROM
прекращение регистрации автомобиля и езда с договором продажи
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний