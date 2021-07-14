Камеры-треноги заработали под Петербургом. На Выборгском шоссе за день попались сотни гонщиков

На региональных трассах под Петербургом начали устанавливать передвижные комплексы контроля водителей. Они замечают не только превышение скорости, но и обочечников и других нарушителей.



Камеры-треноги регулярно меняют места расположения. Сегодня, 14 июля, они установлены на Дороге жизни, около посёлка Песочный (дорога Песочное — Киссолово) и в Токсово (подъезд к станции Ламбери). Пока таких камер три, скоро будет больше, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.



Комплекс состоит из радара, камеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. Система измеряет скорость движения транспорта, его координаты в пространстве, фиксирует время и одновременно делает фотографию. Продолжительность автономной работы — до 24 часов. Нарушители получают «письма счастья».

