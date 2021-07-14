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Мишка-неваляшка и Шапко-кот будут талисманами сборной России на Олимпиаде в Токио

Веселый мишка и серьезный кот стали талисманами сборной России на Олимпийских играх в Токио. Соревнования стартуют 23 июля.

Олимпийский комитет России 14 июля представил талисманы национальной сборной на соревнованиях в Токио. Ими будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот — достаточно серьезный и основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Олимпийский комитет России

Церемония открытия летней Олимпиады-2020 состоится 23 июля в Токио. Соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19.

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Комментарии (7)

hmkv
Мишка похож на клизму, а кот на свинью-копилку. Не иначе как всем соперникам поставят клизмы, а кота наполнят медалями.
efela
Жутковатые зверюшки. Автор "Аленки" ваял?
BobCat2
Авторы этих талисманов явно переборщили с допингом при их создании. Забыли скрестить ещё балалайку с волком... чтобы получился Балаболка, современный российский официальный представитель на всех мероприятиях.
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