Мишка-неваляшка и Шапко-кот будут талисманами сборной России на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России 14 июля представил талисманы национальной сборной на соревнованиях в Токио. Ими будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот.



«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот — достаточно серьезный и основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

