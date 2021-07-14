Как сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 14 июля, в церкви святой Великомученицы Екатерины Смольного монастыря в Петербурге начали реставрацию. Во время работ специалисты обнаружили первозданную декоративную отделку стен, выполненную по чертежам и рисункам Франческо Бартоломео Растрелли.

В советское время здание использовалось в качестве хранилища для документов Ленинградского обкома КПСС. В помещении выстроили многоэтажный стальной стеллаж для бумаг, которые отправляли на ярусы с помощью лифта.



В ходе реставрационных работ мастера обнаружили ранее скрытое за лифтовой шахтой изображение Богородицы в круглой лепной золоченой раме, а за деревянной перегородкой — композицию «Ночной Иерусалим».

«Металлический многоэтажный стеллаж для хранения архивных документов был смонтирован бережно, живопись и лепной декор при этом не были уничтожены. Здесь масса находок и очень интересное наслоение этапов бытования этого объекта. Мы хотим сохранить всё, что дошло до нашего времени. Когда леса и стеллажи будут разобраны и откроется объем церкви, мы ахнем, увидев эту красоту. Когда это случится, сейчас предсказать сложно, это тонкие реставрационные работы, требующие значительного финансирования», — сказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Помимо этого, были найдены фрагменты росписи масляными красками по штукатурке с изображением святых мучениц, которые в середине XVIII века выполнили художники Иван Бельский и Мина Колокольников. Как добавили в КГИОП, ни один из лепных элементов в интерьере церкви не повторяется: каждая фигура, головка, ветка или бутон выполнены индивидуально.



Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Утраты фрагментов скульптурных композиций всё-таки присутствуют, но мелкие и единичные. Так, из-за проведения труб водяного отопления в середине XX века у некоторых херувимов были отбиты ножки и отдельные пальцы, немного пострадали и ветки растительного декора. Предполагается восстановление первоначального вида стен, а также дубового паркета «в косую шашку» в соответствии с историческими фотографиями. Кроме того, в помещении собираются полностью заменить системы отопления, вентиляции, электроснабжения и пожаротушения.

Финансирование работ в интерьере церкви святой Великомученицы Екатерины в 2021 году, включая разработку проекта в 2019 году, составило 46,8 миллиона рублей. Деньги направили из бюджета Петербурга.

