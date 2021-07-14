«Газпром нефть» выделит грант лучшим студенческим эко-инновациям

Как отмечают в компании, нефтяная промышленность не ограничивается только производством топлива — из нефти делают пластик, синтетические ткани, косметику и даже лекарства. Важно снижать углеродный след при производстве всех этих товаров и повышать их экологичность, а для этого нужны инновационные решения для энергетической промышленности.
Среди самых интересных направлений поиска инноваций в компании называют вторичную переработку материалов, технологии улавливания и хранения углерода, методы захоронения парниковых газов, экологичные зарядные комплексы и варианты использования возобновляемых источников энергии. Кстати, один студенческий стартап по созданию зарядного модуля для электромобилей недавно уже получил грант в миллион рублей от «Газпром нефти».
Кроме гранта в 200 тысяч рублей авторы лучших проектов в области эко-инноваций получат возможность поработать в команде разработчиков «Газпром нефти» и пройти стажировку в ее технологических центрах.
Поучаствовать в конкурсе могут студенты российских вузов или выпускники 2021 года, которые вместе с анкетой отправят организаторам подробное описание проекта и покажут его экологический эффект. Важно, чтобы решение было инновационным и пригодным для применения на современном производстве. Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября 2021 года, а подведение итогов премии состоится 26 ноября 2021 года.
«Новости компании»