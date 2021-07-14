«Газпром нефть» выделит грант лучшим студенческим эко-инновациям

Как отмечают в компании, нефтяная промышленность не ограничивается только производством топлива — из нефти делают пластик, синтетические ткани, косметику и даже лекарства. Важно снижать углеродный след при производстве всех этих товаров и повышать их экологичность, а для этого нужны инновационные решения для энергетической промышленности.



Среди самых интересных направлений поиска инноваций в компании называют вторичную переработку материалов, технологии улавливания и хранения углерода, методы захоронения парниковых газов, экологичные зарядные комплексы и варианты использования возобновляемых источников энергии. Кстати, один студенческий стартап по созданию зарядного модуля для электромобилей недавно уже получил грант в миллион рублей от «Газпром нефти».

