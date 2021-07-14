FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
Печать

«Газпром нефть» выделит грант лучшим студенческим эко-инновациям

Компания «Газпром нефть» стала партнером российской премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards (IPRA) 2021. Компания выделит грант победителям специальной студенческой номинации за лучший «зеленый» проект для нефтяной индустрии.

ПоделитьсяПоделиться

Как отмечают в компании, нефтяная промышленность не ограничивается только производством топлива — из нефти делают пластик, синтетические ткани, косметику и даже лекарства. Важно снижать углеродный след при производстве всех этих товаров и повышать их экологичность, а для этого нужны инновационные решения для энергетической промышленности.

Среди самых интересных направлений поиска инноваций в компании называют вторичную переработку материалов, технологии улавливания и хранения углерода, методы захоронения парниковых газов, экологичные зарядные комплексы и варианты использования возобновляемых источников энергии. Кстати, один студенческий стартап по созданию зарядного модуля для электромобилей недавно уже получил грант в миллион рублей от «Газпром нефти».

Кроме гранта в 200 тысяч рублей авторы лучших проектов в области эко-инноваций получат возможность поработать в команде разработчиков «Газпром нефти» и пройти стажировку в ее технологических центрах.

Поучаствовать в конкурсе могут студенты российских вузов или выпускники 2021 года, которые вместе с анкетой отправят организаторам подробное описание проекта и покажут его экологический эффект. Важно, чтобы решение было инновационным и пригодным для применения на современном производстве. Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября 2021 года, а подведение итогов премии состоится 26 ноября 2021 года.

«Новости компании»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний