Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, около часа ночи у дома 2 на Московском шоссе инспекторы ДПС заметили «Лексус GS-450», который двигался, нарушая правила дорожного движения.

Световые и звуковые сигналы, а также неоднократные требования сотрудников полиции разбудили местных жителей. Судя по видео, которые разместили очевидцы в социальных сетях, из окон вслед погоне неслось «Давай, братан!».

На требование остановиться водитель никак не реагировал, поэтому было организовано преследование.

Для остановки машины-беглеца сотрудниками ГИБДД было применено табельное оружие: сделан предупредительный выстрел и несколько по колесам «Лексуса», после чего автомашина была остановлена у одного из домов на Новгородском проспекте. Водитель попытался сбежать, но был задержан. Им оказался лишенный права управления 31-летний житель Шушар.

По данным «Фонтанки», в феврале 2020 года его лишили прав за отказ пройти медоосвидетельствование. При этом владельцем машины мужчина не является. Её хозяин — 33-летний уроженец Молдовы.



Водителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

