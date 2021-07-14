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В Петербурге ночью полицейские догоняли «Лексус» под крики жителей «Давай, братан». За рулем нашли лишенного прав жителя Шушар

На Московском шоссе полиция со стрельбой задерживала «Лексус»

Ночные гонки с ГИБДД по Шушарам устроил 31-летний местный житель.

Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, около часа ночи у дома 2 на Московском шоссе инспекторы ДПС заметили «Лексус GS-450», который двигался, нарушая правила дорожного движения.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

На требование остановиться водитель никак не реагировал, поэтому было организовано преследование.

Световые и звуковые сигналы, а также неоднократные требования сотрудников полиции разбудили местных жителей. Судя по видео, которые разместили очевидцы в социальных сетях, из окон вслед погоне неслось «Давай, братан!».

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Для остановки машины-беглеца сотрудниками ГИБДД было применено табельное оружие: сделан предупредительный выстрел и несколько по колесам «Лексуса», после чего автомашина была остановлена у одного из домов на Новгородском проспекте. Водитель попытался сбежать, но был задержан. Им оказался лишенный права управления 31-летний житель Шушар.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По данным «Фонтанки», в феврале 2020 года его лишили прав за отказ пройти медоосвидетельствование. При этом владельцем машины мужчина не является. Её хозяин — 33-летний уроженец Молдовы.

Водителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

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Комментарии (14)

LiChaBaTa
Сколько вокруг неадекватов. Рано или поздно каждый такого встречает. Не спрятаться нигде. За детей страшно.
vetra
зачем задерживали то? пулю в лоб и проблем нет.
montero3
Предки были мудрые, ибо хорошее место Шушарами не назовут...Аура там не хорошая, во дворах баранов режут...
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