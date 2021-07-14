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Со счетов петербургской гостиницы взыскали крупную сумму — для оплаты обиженной работнице

Приставы Петербурга помогли девушке получить расчёт от работодателя

Петербургская гостиница в принудительном порядке выплатила своей бывшей сотруднице почти 356 тысяч рублей заработной платы.

Как сообщает 14 июля пресс-служба ГУФССП по Петербургу, получить окончательный расчёт петербурженке помогли суд и судебные приставы.

В 2019 году женщина начала работать в одной из гостиниц в Центральном районе на должности менеджера приёма и размещения гостей. Вскоре у неё испортились отношения с гендиректором — он, по её словам, начал оскорблять и угрожать ей, а затем устно распорядился, что рабочим местом девушки является диванчик в холле. Она подала претензию о недопустимости такого поведения. Ответа не последовало. В ноябре 2019 года ей заявили, что она уволена за прогул, но приказ и трудовую книжку не выдали. Петербурженка обратилась в Смольнинский районный суд. Он поддержал её и признал приказ об увольнении незаконным. Гостиницу обязали выплатить девушке зарплату за время вынужденного прогула в течение 9 месяцев, а также компенсацию морального вреда — в размере почти 356 тысяч рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по Центральному району ГУФССП. Пристав-исполнитель уведомил гендиректора о мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда. В итоге средства взыскали с банковских счетов организации в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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