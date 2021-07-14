На видео, которое 14 июля оказалось в распоряжении «Фонтанки», видно, что черный «Солярис» около 4 ночи совершал левый поворот на перекрестке Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова, когда в него на большой скорости влетел мотоцикл. Водителя двухколесного от удара отбросило метров на 100.
«Фонтанка.ру»
Несмотря на случившееся, можно сказать, что мотоциклист родился в рубашке. Мимо аварии буквально через несколько секунд проезжала скорая. Она остановилась и забрала пострадавшего. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, но при транспортировке в скорую, как пишет сообщество «Мотосолидарность. ДТП», был в сознании.
34-летнего пострадавшего, жителя Пушкина, увезли в НИИ скорой помощи, где врачи поместили его в реанимацию.