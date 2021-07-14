FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
30
Печать

В центре Петербурга мотоцикл врезался в «Солярис», который уходил налево. На видео попало, как, на счастье мотоциклиста, мимо проезжала скорая

Видео: ДТП с мотоциклистом на углу проспекта Римского-Корсакова и Лермонтовского

В больницу увезли водителя мотоцикла Тriumph, который на полном ходу влетел в автомобиль в Адмиралтейском районе Петербурга.

На видео, которое 14 июля оказалось в распоряжении «Фонтанки», видно, что черный «Солярис» около 4 ночи совершал левый поворот на перекрестке Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова, когда в него на большой скорости влетел мотоцикл. Водителя двухколесного от удара отбросило метров на 100.

«Фонтанка.ру»

Несмотря на случившееся, можно сказать, что мотоциклист родился в рубашке. Мимо аварии буквально через несколько секунд проезжала скорая. Она остановилась и забрала пострадавшего. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, но при транспортировке в скорую, как пишет сообщество «Мотосолидарность. ДТП», был в сознании.

34-летнего пострадавшего, жителя Пушкина, увезли в НИИ скорой помощи, где врачи поместили его в реанимацию.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

Nurofen
Садясь за мотоцикл надо понимать, что с тобой произойдет в случае даже незначительного ДТП, как на видео, так, что условно водитель мотика согласен на самоинвалидирование и самоликвидацию. Не место мотоциклам на дороге или ограничить их скорость до 40 км/ч
260569221
Водителя отбросило метро на 100…
Чаво???? Фонтанка?? Какие 100 метров??? Автор иди учи матчасть 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
260569221
Естественный отбор….
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний