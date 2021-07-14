В центре Петербурга мотоцикл врезался в «Солярис», который уходил налево. На видео попало, как, на счастье мотоциклиста, мимо проезжала скорая

Видео: ДТП с мотоциклистом на углу проспекта Римского-Корсакова и Лермонтовского