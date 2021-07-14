Женщина вытащила потерявшегося 3-летнего мальчика из-под колёс поезда

Трёхлетний мальчик ушёл от родителей, отдыхавших на пляже. Он мог бы погибнуть под колёсами поезда, но за несколько секунд до того, как состав тронулся, местная жительница вытащила ребёнка с путей.
Как сообщает 14 июля управление на транспорте МВД по Дальнему Востоку, в дежурную часть Находкинского отдела обратилась 42-летняя жительница города Находка (Приморский край). Она рассказала, что нашла на железнодорожном переезде под вагоном маленького мальчика.
По её словам, она подъехала к железнодорожному переезду в районе остановки «Автобаза», на путях в это время стоял грузовой состав. И тут она заметила, как под вагоном пытается пролезть малыш. Женщина выскочила из машины и выхватила ребёнка из-под колёс поезда. Через несколько секунд состав тронулся.
На место незамедлительно направились инспекторы по делам несовершеннолетних Находкинского отдела. Они установили личность мальчика (ему, как оказалось, 3 года), а также нашли его родителей. Отец пояснил, что они отдыхали на морском пляже, сын играл на берегу. В какой-то момент родители поняли, что ребёнка рядом нет, начали поиски и обратились в службу «112».
«По факту неисполнения обязанностей по воспитанию сына в отношении родителей мальчика был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном