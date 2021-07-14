FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
7
Печать

Женщина вытащила потерявшегося 3-летнего мальчика из-под колёс поезда

В Приморье автомобилистка, стоя на переезде, заметила ребёнка в опасности и спасла его

Трёхлетний мальчик ушёл от родителей, отдыхавших на пляже. Он мог бы погибнуть под колёсами поезда, но за несколько секунд до того, как состав тронулся, местная жительница вытащила ребёнка с путей.

Как сообщает 14 июля управление на транспорте МВД по Дальнему Востоку, в дежурную часть Находкинского отдела обратилась 42-летняя жительница города Находка (Приморский край). Она рассказала, что нашла на железнодорожном переезде под вагоном маленького мальчика.

По её словам, она подъехала к железнодорожному переезду в районе остановки «Автобаза», на путях в это время стоял грузовой состав. И тут она заметила, как под вагоном пытается пролезть малыш. Женщина выскочила из машины и выхватила ребёнка из-под колёс поезда. Через несколько секунд состав тронулся.

На место незамедлительно направились инспекторы по делам несовершеннолетних Находкинского отдела. Они установили личность мальчика (ему, как оказалось, 3 года), а также нашли его родителей. Отец пояснил, что они отдыхали на морском пляже, сын играл на берегу. В какой-то момент родители поняли, что ребёнка рядом нет, начали поиски и обратились в службу «112».

«По факту неисполнения обязанностей по воспитанию сына в отношении родителей мальчика был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, — отмечается в сообщении. — Руководством Находкинского ЛО МВД России на транспорте и общественным советом при линейном отделе Анастасия Вытова, женщина, которая не осталась равнодушной и спасла ребенка от неминуемой гибели, награждена благодарственным письмом и памятным подарком».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Vahmistroff
В духе времени родителям подать в суд на спасительницу. Она ведь трогала их ребенка, необходимо проверить нет ли в ее действиях признаков нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Агроном аэродрома
Повезло женщине, что она не мужик. Иначе бы начали педофилию примерять, решать, не хотел ли утащить в закрома. Оно ведь как - чужое дитё ведь лапал! :))
nuga
Всего три года и такой шустрый. Где пляж,а где жд дорога. Может он хотел в Москву дойти по шпалам и провести обряд изгнания Путина вместо шамана,которого упрятали в психушку-
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний