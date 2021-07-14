FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Полиция Петербурга передает дело подпольных оружейников в прокуратуру. У двух водителей такси и парикмахера нашли 10 СВУ и 25 пистолетов

Четыре человека пойдут под суд в Петербурге за создание подпольного производства боевого оружия

ГСУ ГУ МВД передало в прокуратуру для подписания обвинительного заключения уголовное дело о нелегальной оружейной мастерской. Там четверо переделывали охолощенное оружие в боевое.

Как сообщает пресс-служба петербургского главка 14 июля, из десяти человек, которые были задержаны в мае 2020 года, четверо пойдут под суд за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

По версии следствия, они оборудовали в гараже на территории Петербурга цех, где пистолеты и автоматы, предназначенные для имитации стрельбы, переделывали в предметы вооружения, обладающие поражающими свойствами.

В мастерской были три промышленных станка, инструменты для изготовления и переделки оружия. Помимо этого, там нашли больше 4 тысяч единиц боеприпасов, 25 пистолетов, 9 единиц автоматического оружия, более 200 единиц заготовок для изготовления предметов вооружения, 1,5 килограмма взрывчатых веществ высокой поражающей мощности, десяток взрывных устройств и компоненты для их изготовления, 5 единиц холодного оружия.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Переделкой, уверены в ГСУ, группа из четырех человек в возрасте от 47 до 60 лет, в которую, как ранее сообщал главк, входили два таксиста и парикмахер, занималась с декабря 2018 по май 2020 года.

Боевое оружие потом продавалось проверенным людям в Петербурге и области. Всего на данный момент следствие считает доказанным 19 эпизодов преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия.

Трое обвиняемых содержатся под стражей, четвертый находится под подпиской о невыезде.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

_Igor_
"... группа из четырех человек в возрасте от 47 до 60 лет, в которую... входили два таксиста и парикмахер".
Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний