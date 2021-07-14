Как сообщает пресс-служба петербургского главка 14 июля, из десяти человек, которые были задержаны в мае 2020 года, четверо пойдут под суд за незаконный оборот оружия и боеприпасов.
По версии следствия, они оборудовали в гараже на территории Петербурга цех, где пистолеты и автоматы, предназначенные для имитации стрельбы, переделывали в предметы вооружения, обладающие поражающими свойствами.
В мастерской были три промышленных станка, инструменты для изготовления и переделки оружия. Помимо этого, там нашли больше 4 тысяч единиц боеприпасов, 25 пистолетов, 9 единиц автоматического оружия, более 200 единиц заготовок для изготовления предметов вооружения, 1,5 килограмма взрывчатых веществ высокой поражающей мощности, десяток взрывных устройств и компоненты для их изготовления, 5 единиц холодного оружия.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Переделкой, уверены в ГСУ, группа из четырех человек в возрасте от 47 до 60 лет, в которую, как ранее сообщал главк, входили два таксиста и парикмахер, занималась с декабря 2018 по май 2020 года.
Боевое оружие потом продавалось проверенным людям в Петербурге и области. Всего на данный момент следствие считает доказанным 19 эпизодов преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия.
Трое обвиняемых содержатся под стражей, четвертый находится под подпиской о невыезде.