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Родители школьников начнут получать выплаты в середине августа

Единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут поступать 16 августа. Большинство заявителей получат деньги в этот же день. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Обратиться за выплатой можно до конца октября. Многие родители уже получили предзаполненные заявления в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

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