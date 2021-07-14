Родители школьников начнут получать выплаты в середине августа

Единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут поступать 16 августа. Большинство заявителей получат деньги в этот же день. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России.



«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.



Обратиться за выплатой можно до конца октября. Многие родители уже получили предзаполненные заявления в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

