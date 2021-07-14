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Погода в Петербурге меняется: на нас идут ливни и грозы. Но от жары пока не избавят

В Петербурге ожидается 32–34 градуса

Уже сегодня в Северной столице может быть прерван долгий период сухой погоды. В прогнозе на ближайшие дни — дожди.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля в городе переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, ливни, гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью опустилась до 21–23 градусов, в окрестностях до 17, днём повысится до 32–34.

Пока же на карте погоды «Яндекса» туч в Петербурге и Ленобласти почти нет, ближайший грозовой фронт — в районе Великого Новгорода.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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15 июля, «после дождичка в четверг», может стать на градус прохладнее, а в пятницу температура уже едва доберётся до 30 градусов. Вероятность дождей и гроз сохранится.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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