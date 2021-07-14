Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля в городе переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, ливни, гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью опустилась до 21–23 градусов, в окрестностях до 17, днём повысится до 32–34.



Пока же на карте погоды «Яндекса» туч в Петербурге и Ленобласти почти нет, ближайший грозовой фронт — в районе Великого Новгорода.

