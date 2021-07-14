США временно запретили ввозить собак из России

США временно запретили ввозить собак из 113 стран мира, включая Россию. Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), что данная мера необходима для защиты от повторного попадания в страну вируса собачьего бешенства.
Список пополнили в том числе Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Украина, Молдавия, а также страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона, пишет 14 июля РИА Новости. На 113 попавших под ограничения стран приходится 6 процентов импортируемых в США собак.
Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется. В крайних случаях владельцы могут оформить специальную заявку на ввоз животного за шесть недель до посещения страны, в противном случае собаку отправят обратно за счет хозяина.
По официальному заявлению CDC, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году, при этом каждый год фиксируется порядка 5 тысяч случаев выявления вируса бешенства у животных, 90% из них — в дикой природе.