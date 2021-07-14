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Умер бывший муж Аллы Пугачёвой кинорежиссёр Александр Стефанович

Кинорежиссёр Александр Стефанович скончался в возрасте 76 лет 13 июля. Об этом в социальных сетях сообщают его друзья и знакомые.

«Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать», — написала на своей странице в Facebook директор Дома кино Екатерина Головня.

Свои соболезнования выразил музыкант Александр Левшин. «Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза... И когда сделают лекарство от чумы наших дней», — пишет он.

В СМИ сообщают, что в последнее время Стефанович находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Информация о его госпитализации с коронавирусом появилась 5 июля, однако в этот же день режиссёр это опроверг. «У меня ОРЗ, нет у меня ковида... Я был на обследовании», — сказал он в разговоре с РИА Новости, добавив, что чувствует себя нормально. Знакомые с ним утверждают, что Стефанович сначала лечился дома, но в начале месяца попал в больницу с обширным поражением лёгких.

Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года в Ленинграде. Советский и российский режиссёр, писатель, сценарист, актёр. Автор более сорока документальных фильмов. С 1977 по 1981 годы был в браке с Аллой Пугачевой.

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Комментарии (3)

VladimirPu
Какая жаль
SU LUX INN
сжила его со свету, Ведьма! а сама лишь Моложе становится!
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