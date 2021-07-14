Умер бывший муж Аллы Пугачёвой кинорежиссёр Александр Стефанович

Кинорежиссёр Александр Стефанович скончался в возрасте 76 лет 13 июля. Об этом в социальных сетях сообщают его друзья и знакомые.

«Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать», — написала на своей странице в Facebook директор Дома кино Екатерина Головня.

Свои соболезнования выразил музыкант Александр Левшин. «Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза... И когда сделают лекарство от чумы наших дней», — пишет он.