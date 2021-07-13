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Депутаты Рады рассказали о кандидате на должность главы МВД Украины

На смену подавшему в отставку Арсену Авакову на посту министра внутренних дел Украины может прийти глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как сообщил 13 июля депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура, его кандидатуру выдвинул Владимир Зеленский.

«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел», — сообщил парламентарий.

«Монастырский Денис — главный кандидат на должность министра», — написала депутат фракции Елизавета Ясько в Facebook.

Верховная рада рассмотрит вопрос отставки Авакова на этой неделе.

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Комментарии (3)

266081655
Уже достали с этой Украиной... Кушать прям не могут без новостей с Украины.... Оставьте Украину украинцам!
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