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В Купчино «Тойота» разбилась о поливальную машину. Крушение снял видеорегистратор

Авария с «Тойотой» и дорожной техникой на Дунайском проспекте в Петербуре попала на видео

Столкновение «Тойоты» и машины дорожных служб снял видеорегистратор автомобилиста во Фрунзенском районе Петербурга. Легковушка протаранила попутный грузовик.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Видеозапись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 13 июля. Судя по кадрам, авария произошла на Дунайском проспекте незадолго до четырёх часов после полудня. «Тойота» ехала в сторону Бухарестской улицы, стремительно обгоняя другие автомобили, и на перекрёстке врезалась в поливальную машину.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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От удара легковушку развернуло поперёк дороги. В комментариях уточняют, что водитель жив, в больнице.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (7)

Mazzzz
Они на пару со второй машиной ехали ( похоже на мерс 190) Воспитанники чувака на 911 который в столб влетел , мастера спорта по дрифту
Батарейкин
Руль в бардачке? 1988 г.в. - да она просто новая и гораздо лучше всего того дерьма, что гоняет по дорогам!!! Немного шпаклёвочки - и всё снова будет супергуд!
AlBerkut
Гонсчег на старом пруле?
Типа мракобраза из 90-х?
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