Столкновение «Тойоты» и машины дорожных служб снял видеорегистратор автомобилиста во Фрунзенском районе Петербурга. Легковушка протаранила попутный грузовик.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Видеозапись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 13 июля. Судя по кадрам, авария произошла на Дунайском проспекте незадолго до четырёх часов после полудня. «Тойота» ехала в сторону Бухарестской улицы, стремительно обгоняя другие автомобили, и на перекрёстке врезалась в поливальную машину.
От удара легковушку развернуло поперёк дороги. В комментариях уточняют, что водитель жив, в больнице.