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Уже 4,5 млн родителей попросили «школьные» выплаты на детей

За 1,5 дня число детей, родители которых через портал «Госуслуги» подали заявку на обещанные президентом РФ «школьные» выплаты, удвоилось.

«По данным на 18:00 13 июля, 4,5 млн родителей, а это почти 7 млн детей, уже подали заявления на выплаты», — сообщает Минцифры.

Накануне ведомство заявляло о том, что к 8:00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений более чем на 3,5 млн детей.

Портал госуслуг разослал уведомления 12,5 млн матерей и отцов, имеющих право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на сыновей и дочерей школьного возраста. Те, кто госуслугами ранее не пользовался, могут подать документы на выплату через этот портал с 15 июля 2021 года. Деньги начнут поступать уже с 16 августа.

Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на ребёнка. На единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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