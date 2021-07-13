Уже 4,5 млн родителей попросили «школьные» выплаты на детей

За 1,5 дня число детей, родители которых через портал «Госуслуги» подали заявку на обещанные президентом РФ «школьные» выплаты, удвоилось.

«По данным на 18:00 13 июля, 4,5 млн родителей, а это почти 7 млн детей, уже подали заявления на выплаты», — сообщает Минцифры.



Накануне ведомство заявляло о том, что к 8:00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений более чем на 3,5 млн детей.

Портал госуслуг разослал уведомления 12,5 млн матерей и отцов, имеющих право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на сыновей и дочерей школьного возраста. Те, кто госуслугами ранее не пользовался, могут подать документы на выплату через этот портал с 15 июля 2021 года. Деньги начнут поступать уже с 16 августа.