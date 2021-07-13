Россия возобновит промысел семги в Балтийском море, остановленный в 2009 году

Как сообщает 13 июля пресс-служба Росрыболовства, во второй половине августа состоится аукцион по распределению долей квот добычи атлантического лосося (семги) в Западном рыбохозяйственном бассейне.
Общий допустимый улов в Балтийском море определен в объеме 47,9 тонн, а в Финском заливе — 12,5 тонн.
Промысел атлантического лосося не велся на Балтике с 2009 года в связи с изменениями законодательства, согласно которым добыча анадромных видов рыб в территориальном море России может проводиться только на рыбопромысловых участках.