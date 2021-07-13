FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Россия возобновит промысел семги в Балтийском море, остановленный в 2009 году

На Балтике снова начнут вылавливать атлантического лосося. Допустимый улов определен в объеме 47,9 тонн.

Как сообщает 13 июля пресс-служба Росрыболовства, во второй половине августа состоится аукцион по распределению долей квот добычи атлантического лосося (семги) в Западном рыбохозяйственном бассейне.

Общий допустимый улов в Балтийском море определен в объеме 47,9 тонн, а в Финском заливе — 12,5 тонн.

Промысел атлантического лосося не велся на Балтике с 2009 года в связи с изменениями законодательства, согласно которым добыча анадромных видов рыб в территориальном море России может проводиться только на рыбопромысловых участках.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265107892
Цель, похоже, поставлена-прожрать и уничтожить ваще все, что есть.
hal9000
А чё толку?...у нас ее готовить не умеют..нарежут накидают в банки с костями..есть невозможно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний