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«Честь имею». Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Аваков покидает пост министра внутренних дел Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!» — говорится 13 июля в опубликованном от имени Авакова посте официальной страницы МВД Украины в Facebook.

Как сообщает 13 июля УНН со ссылкой на собственные источники, Верховная рада рассмотрит его отставку в четверг, 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, и заверил, что, если доказательств невиновности будет достаточно, может быть поставлен вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова, отмечает агентство.

Аваков занял пост министра внутренних дел 27 февраля 2014 года.

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Комментарии (10)

RemyMartin
СвифтушкО, це зрада чи перемога?
Rovesnik_Kommunizma
Свалил, таки, Зеля серого кардинала.
Цивилизованно, правда, не как Ын родного дядю.
monch
Что эта новость из недружественного государства делает на информационном портале СПб?
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