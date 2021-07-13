Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.
«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!» — говорится 13 июля в опубликованном от имени Авакова посте официальной страницы МВД Украины в Facebook.
Как сообщает 13 июля УНН со ссылкой на собственные источники, Верховная рада рассмотрит его отставку в четверг, 15 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, и заверил, что, если доказательств невиновности будет достаточно, может быть поставлен вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова, отмечает агентство.
Аваков занял пост министра внутренних дел 27 февраля 2014 года.