На Госуслугах появился новый сервис для людей с инвалидностью

На сайте Госуслуг теперь можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Минцифры.
Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:
— получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы;
— получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;
— получить собаку-проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание;
— компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.
В министерстве напоминают, что информация о том, какие средства реабилитации положены, содержится в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Она составляется индивидуально для каждого человека с инвалидностью и учитывает его потребности.
«В рамках реализации суперсервиса «Онлайн-помощь при инвалидности» мы совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования осуществляем работу по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на Госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
В ведомстве отметили, что в сентябре планируется расширение данной услуги — сервис позволит через Госуслуги получать технические средства реабилитации, используя электронный сертификат. При оформлении заявления на ТСР достаточно будет выбрать соответствующую опцию.