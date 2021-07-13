На Госуслугах появился новый сервис для людей с инвалидностью

На сайте Госуслуг теперь можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Минцифры.



Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:



— получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы;



— получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;



— получить собаку-проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание;

