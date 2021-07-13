ЕСПЧ увидел нарушение в невозможности узаконить отношения однополых пар в России

Как сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека, 13 июля были рассмотрены обращения однополых пар из Москвы и Липецкой области, которым запретили заключать брак в России.



«Отсутствие возможности для однополых пар официально признать свои отношения создало конфликт между социальной реальностью заявителей и законодательством», — говорится в решении суда в Страсбурге.



Заявители столкнулись с тем, что суды отказали им в узаконивании отношений, сославшись на то, что брак — это «добровольный союз мужчины и женщины». После этого они обратились в ЕСПЧ.

