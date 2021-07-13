ЕСПЧ увидел нарушение в невозможности узаконить отношения однополых пар в России

Как сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека, 13 июля были рассмотрены обращения однополых пар из Москвы и Липецкой области, которым запретили заключать брак в России.
«Отсутствие возможности для однополых пар официально признать свои отношения создало конфликт между социальной реальностью заявителей и законодательством», — говорится в решении суда в Страсбурге.
Заявители столкнулись с тем, что суды отказали им в узаконивании отношений, сославшись на то, что брак — это «добровольный союз мужчины и женщины». После этого они обратились в ЕСПЧ.
Суд в Страсбурге напомнил, что статья 8 Конвенции о правах человека подразумевает право на уважение личной и семейной жизни. «Россия не выполнила свои обязательства по статье 8», — говорится в решении.
Это не значит, что все государства должны официально признавать однополые союзы, однако ЕСПЧ рекомендует найти баланс «между интересами однополых пар и общества в целом». Европейские судьи оставили на усмотрение российских властей «наиболее подходящую форму регистрации однополых союзов».
Адвокат и эксперт по международному праву Сергей Голубок заявил «Фонтанке», что решение ЕСПЧ может не включать компенсацию, так как это остается на усмотрение судей.
Его коллега Александр Передрук, который специализируется на представлении интересов доверителей в ЕСПЧ, также подтвердил возможность отсутствия компенсации. «Такое возможно, если Европейский суд приходит к выводу о том, что установление факта нарушения будет являться достаточным для компенсации», — уточнил адвокат.