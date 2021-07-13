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Жара огрела минивэн веткой дерева по крыше у здания Двенадцати коллегий в Петербурге

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Жаркая погода в Петербурге валит деревья и без ветра. На Васильевском острове вечером 13 июля досталось припаркованному автомобилю.

Как сообщает «Фонтанке» читатель, около 17 часов на Менделеевской линии, у здания Двенадцати коллегий перед выездом на Университетскую набережную, на припаркованный минивэн Volkswagen Caddy упала увесистая ветка дерева. Судя по фото, она также зацепила провод, и одним концом осталась лежать на крыше машины. На место прибыли сотрудники МЧС.

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Предположительно, дерево могло треснуть из-за жары.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Батарейкин
А как корреспондент Фъ понял, что от из-за жары произошло? Или тонкое понимание физических, биохимических и прочих процессов, протекающих в стволе дерева и помноженное на филологическое образование, сразу дают сделать такой вывод?
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