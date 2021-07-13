Жаркая погода в Петербурге валит деревья и без ветра. На Васильевском острове вечером 13 июля досталось припаркованному автомобилю.
Как сообщает «Фонтанке» читатель, около 17 часов на Менделеевской линии, у здания Двенадцати коллегий перед выездом на Университетскую набережную, на припаркованный минивэн Volkswagen Caddy упала увесистая ветка дерева. Судя по фото, она также зацепила провод, и одним концом осталась лежать на крыше машины. На место прибыли сотрудники МЧС.
Предположительно, дерево могло треснуть из-за жары.