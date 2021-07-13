В автобусе из России в Финляндию привезли коронавирус, пассажиры разъехались по всей стране

Орган здравоохранения финского приграничного региона Южная Карелия бьёт тревогу: у одного из пассажиров автобуса, приехавшего в Суоми из России в прошлую пятницу, 9 июля, обнаружили коронавирус.

«Всех, кто ехал автобусом из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту в пятницу, 9 июля 2021 года, с 7:30 до 12:55, просят оставаться дома, обратиться в медицинское учреждение и записаться на сдачу теста на коронавирус», — говорится на сайте больничного округа Eksote.



Как пишет Yle со ссылкой на инфекциониста Eksote Юкку Сухонена, в автобусе было 24 пассажира, они разъехались по Финляндии, лишь четверо живут на территории этого больничного округа.