FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
10
Печать

В автобусе из России в Финляндию привезли коронавирус, пассажиры разъехались по всей стране

Орган здравоохранения финского приграничного региона Южная Карелия бьёт тревогу: у одного из пассажиров автобуса, приехавшего в Суоми из России в прошлую пятницу, 9 июля, обнаружили коронавирус.

«Всех, кто ехал автобусом из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту в пятницу, 9 июля 2021 года, с 7:30 до 12:55, просят оставаться дома, обратиться в медицинское учреждение и записаться на сдачу теста на коронавирус», — говорится на сайте больничного округа Eksote.

Как пишет Yle со ссылкой на инфекциониста Eksote Юкку Сухонена, в автобусе было 24 пассажира, они разъехались по Финляндии, лишь четверо живут на территории этого больничного округа.

Тест на COVID-19 является обязательным условием для прибывающих в Финляндию из стран с высоким уровнем риска, к которым относится и Россия. Правила поездок были обновлены 12 июля 2021 года. Закон об инфекционных заболеваниях обязывает участвовать в проверке здоровья и при необходимости тестировании на коронавирус как в пункте пересечения границы, так и через 3–5 дней после прибытия в страну. От медицинского осмотра можно отказаться при предъявлении справок на финском, шведском или английском языках.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Dpa
Зря пустили эти автобусы, рановато.
Alex000
Попытка сдержать воду ситом предсказуемо провалилась.
Тут уж либо трусы, либо трусы - либо 100% закрытие, либо забить.
155296642
Это потому, что автобус не проверяли на въезде.
А по хорошему, на аншлаге с чемпионатом можно было выторговать взаимное признание сертификатов. Либо договариваемся о взаимном признании. либо не пустим пока не проверим.
Бестолковое и бесхребетное руководство.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний