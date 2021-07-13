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Разворот девушки на MINI отправил мотоциклиста в полет и остановил трамваи на Торжковской

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15420234" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Авария с мотоциклистом остановила трамваи в Приморском районе Петербурга днем 13 июля. Неудачный маневр водителя и столкновение попали на камеру.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Торжковской улице у дома 13, корпус 1, девушка на автомобиле MINI Cooper сбила мотоциклиста. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что автомобилистка пошла на разворот с правого ряда и задела ехавший слева от нее мотоцикл. От удара байкера выкинуло из седла, он упал на асфальт и кубарем прокатился по нему еще несколько метров.

Судя по кадрам с места ДТП, мотоциклист получил травмы. Он лежал, не шевелясь, пока остановившиеся помочь очевидцы, вероятно, вызывали скорую. По данным группы «Мотосолидарность ДТП», он в сознании и находится в машине скорой помощи.

Из-за ДТП на Торжковской затруднено движение и встали трамваи. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», движение остановилось в 16:33 в обоих направлениях, задерживаются трамваи маршрутов № 21, 40 и 48.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15420234" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (6)

тов
Отдать ее толпе байкеров...
Alex000
Зеркала? Не, не слышала.
Ну и сам маневр конечно поперёк шерсти, то есть правил.
Athair
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.
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