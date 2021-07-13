Авария с мотоциклистом остановила трамваи в Приморском районе Петербурга днем 13 июля. Неудачный маневр водителя и столкновение попали на камеру.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Торжковской улице у дома 13, корпус 1, девушка на автомобиле MINI Cooper сбила мотоциклиста. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что автомобилистка пошла на разворот с правого ряда и задела ехавший слева от нее мотоцикл. От удара байкера выкинуло из седла, он упал на асфальт и кубарем прокатился по нему еще несколько метров.