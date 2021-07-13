Авария с мотоциклистом остановила трамваи в Приморском районе Петербурга днем 13 июля. Неудачный маневр водителя и столкновение попали на камеру.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Торжковской улице у дома 13, корпус 1, девушка на автомобиле MINI Cooper сбила мотоциклиста. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что автомобилистка пошла на разворот с правого ряда и задела ехавший слева от нее мотоцикл. От удара байкера выкинуло из седла, он упал на асфальт и кубарем прокатился по нему еще несколько метров.
Судя по кадрам с места ДТП, мотоциклист получил травмы. Он лежал, не шевелясь, пока остановившиеся помочь очевидцы, вероятно, вызывали скорую. По данным группы «Мотосолидарность ДТП», он в сознании и находится в машине скорой помощи.
Из-за ДТП на Торжковской затруднено движение и встали трамваи. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», движение остановилось в 16:33 в обоих направлениях, задерживаются трамваи маршрутов № 21, 40 и 48.