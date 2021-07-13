Французский антимонопольный орган оштрафовал Google на 500 млн евро

Надзорное ведомство Франции, которое контролирует вопросы конкуренции, 13 июля наложило штраф в размере 500 миллионов евро на Google за отказ «добросовестно» вести переговоры с новостными организациями об использовании их контента. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный французским регулятором, сообщает BFMTV.

Более того, антимонопольный орган также потребовал от Google «представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного авторским правом контента» издателям и новостным агентствам. Задержка выполнения этого требования может обернуться наказанием до 900 000 евро в день.