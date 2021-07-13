Французский антимонопольный орган оштрафовал Google на 500 млн евро

Надзорное ведомство Франции, которое контролирует вопросы конкуренции, 13 июля наложило штраф в размере 500 миллионов евро на Google за отказ «добросовестно» вести переговоры с новостными организациями об использовании их контента. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный французским регулятором, сообщает BFMTV.
Более того, антимонопольный орган также потребовал от Google «представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного авторским правом контента» издателям и новостным агентствам. Задержка выполнения этого требования может обернуться наказанием до 900 000 евро в день.
«Мы очень разочарованы этим решением, потому что в течение всего периода переговоров мы действовали добросовестно. Этот штраф не отражает предпринятые усилия и реальность использования новостного контента на нашей платформе», — цитирует представителя Google агентство AFP.
Как отмечает BBC, этот штраф — часть глобальной битвы за авторские права между технологическими компаниями и СМИ. В 2020 году французский антимонопольный орган приказал Google заключать сделки с новостными организациями, чтобы иметь право показывать выдержки из статей в результатах поиска, новостных агрегаторах и других сервисах. В 2019 году Франция стала первой страной ЕС, принявшей новую Директиву об авторском праве в цифровом формате. В результате Google решил не показывать контент от издателей из ЕС во Франции в таких сервисах, как поиск и новости, если только издатели не разрешат им делать это бесплатно.