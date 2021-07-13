FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
12
Печать

«Кажется, там кто-то умер». Полиция выбежала из смрадной квартиры в центре Петербурга

Петербуржцы взвыли от страдающих патологическим накопительством соседей. Запах навел на мысль о погребенном под хламом человеке.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, цитадель смрада обустроили на четвертом этаже 29-го дома по улице Марата, в шаге от ТРК «Галерея» и собора Владимирской иконы Божией Матери.

Владельцы трехкомнатной квартиры — 55-летний мужчина и престарелая мать. Был еще глава семейства, но он незаметно для жильцов исчез. Будто растворился.

Хозяева существенно разгружают коммунальные службы. Потребление электричества, воды, газа, водоотведение, вывоз мусора сведены к нулю. Всё своё хранят у себя.

ПоделитьсяПоделиться

«Квартира забита отходами, фекалиями и банками с мочой. Дикий смрад распространяется на весь подъезд», — написали соседи губернатору Александру Беглову.

Жара добавила обонятельных страстей. Хозяева держат открытой входную дверь, охотно делясь производными накоплений с подъездом на двадцать квартир. Особые ценители — насекомые и крысы.

Вчера жильцы вызвали полицию.

«Кажется, там кто-то умер», — объяснили они тревогу, настоянную на трупном запахе.

Наряд вошел в квартиру и выбежал. Экспресс-посещение убедило сотрудников, что хозяин и его мать живы.

«У мужчины вроде гангрена, но это не точно», — передали «Фонтанке» соседи впечатления полицейских. Версию с погребением главы семейства под центнерами мусора сочли домыслом.

В УМВД Центрального района «Фонтанке» подтвердили заявку от жильцов Марата, 29: «Сообщалось о неприятном запахе, напоминающем трупный. Сотрудники выехали. По адресу проживают маргинальные личности, в квартире куча стухшего мусора».

По данным «Фонтанки», владелец квартиры состоит на учете у психиатра. Не работает, но и не пьет. По словам соседей, иногда из мужчины выглядывает демон разрушения, и он пытается вырвать газовую трубу и сломать в подъезде всё, что плохо прикручено. Женщина из квартиры не выходит.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

eliseyy
соседям скинуться на пару молодчиков и пару дворников. пока "успокаивают" хозяев, дворникам убрать принудительно квартиру от мусора
Piter Russo
Человек как может борется с загрязнением мусором природы.... сохраняя все что может у себя в квартире..
hal9000
Сколько москвичей так квартир лишилось...в 90х..стандартная схема..владельцев спаивают либо подсаживают на наркоту..дальше вывозятв Подмосковье..покупают за копейки заброшенный дом и новый владелец становится аля фермером..)..бинго ..квартира переоформлчется и успешно продается..надо смотреть кто там выгодоприобретатель у этой квартиры..но думаю ниче не поменялось..какая нибудь шарашка риэлторская...)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний