Петербуржцы взвыли от страдающих патологическим накопительством соседей. Запах навел на мысль о погребенном под хламом человеке.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, цитадель смрада обустроили на четвертом этаже 29-го дома по улице Марата, в шаге от ТРК «Галерея» и собора Владимирской иконы Божией Матери.
Владельцы трехкомнатной квартиры — 55-летний мужчина и престарелая мать. Был еще глава семейства, но он незаметно для жильцов исчез. Будто растворился.
Хозяева существенно разгружают коммунальные службы. Потребление электричества, воды, газа, водоотведение, вывоз мусора сведены к нулю. Всё своё хранят у себя.
«Квартира забита отходами, фекалиями и банками с мочой. Дикий смрад распространяется на весь подъезд», — написали соседи губернатору Александру Беглову.
Жара добавила обонятельных страстей. Хозяева держат открытой входную дверь, охотно делясь производными накоплений с подъездом на двадцать квартир. Особые ценители — насекомые и крысы.
Вчера жильцы вызвали полицию.
«Кажется, там кто-то умер», — объяснили они тревогу, настоянную на трупном запахе.
Наряд вошел в квартиру и выбежал. Экспресс-посещение убедило сотрудников, что хозяин и его мать живы.
«У мужчины вроде гангрена, но это не точно», — передали «Фонтанке» соседи впечатления полицейских. Версию с погребением главы семейства под центнерами мусора сочли домыслом.
В УМВД Центрального района «Фонтанке» подтвердили заявку от жильцов Марата, 29: «Сообщалось о неприятном запахе, напоминающем трупный. Сотрудники выехали. По адресу проживают маргинальные личности, в квартире куча стухшего мусора».
По данным «Фонтанки», владелец квартиры состоит на учете у психиатра. Не работает, но и не пьет. По словам соседей, иногда из мужчины выглядывает демон разрушения, и он пытается вырвать газовую трубу и сломать в подъезде всё, что плохо прикручено. Женщина из квартиры не выходит.