Петербуржцы взвыли от страдающих патологическим накопительством соседей. Запах навел на мысль о погребенном под хламом человеке.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, цитадель смрада обустроили на четвертом этаже 29-го дома по улице Марата, в шаге от ТРК «Галерея» и собора Владимирской иконы Божией Матери.

Владельцы трехкомнатной квартиры — 55-летний мужчина и престарелая мать. Был еще глава семейства, но он незаметно для жильцов исчез. Будто растворился.

Хозяева существенно разгружают коммунальные службы. Потребление электричества, воды, газа, водоотведение, вывоз мусора сведены к нулю. Всё своё хранят у себя.