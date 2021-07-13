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Петербуржцев и туристов спросили, как сделать город лучше. Смольный ждёт идей

Комитет по развитию туризма Петербурга запускает опрос «Сделаем Петербург лучше». Результатом диалога станет «пакет» идей, полученных из первых рук, — от гостей и жителей Петербурга, отмечают в ведомстве. Заполнить короткую анкету можно по ссылке.

Ранее аналогичные опросы проводились в туристско-информационных павильонах в аэропорту и популярных туристских локациях города. Теперь ответить на вопросы могут не только туристы, но те, кто приехал в командировку или навестить родственников.

Участникам предлагается несколько коротких вопросов о том, с какими пожеланиями они посещают Петербург, как проводят в нём время, сколько раз им довелось побывать в городе на Неве. Также спрашивают о расходах, предпочитаемом периоде года и мотивации приехать в Петербург снова.

Результаты опросов будут использованы комитетом для увеличения туристической привлекательности Северной столицы и позволят сделать город более комфортным для гостей и горожан.

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Комментарии (24)

teodor
Золотое решение, это разогнать Смольный, все равно один вред от них
264940801
Не воровать.
McGillavry
Поддержу высказанные ранее предложения об отставке губернатора.
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