Петербуржцев и туристов спросили, как сделать город лучше. Смольный ждёт идей

Комитет по развитию туризма Петербурга запускает опрос «Сделаем Петербург лучше». Результатом диалога станет «пакет» идей, полученных из первых рук, — от гостей и жителей Петербурга, отмечают в ведомстве. Заполнить короткую анкету можно по ссылке.



Ранее аналогичные опросы проводились в туристско-информационных павильонах в аэропорту и популярных туристских локациях города. Теперь ответить на вопросы могут не только туристы, но те, кто приехал в командировку или навестить родственников.

Участникам предлагается несколько коротких вопросов о том, с какими пожеланиями они посещают Петербург, как проводят в нём время, сколько раз им довелось побывать в городе на Неве. Также спрашивают о расходах, предпочитаемом периоде года и мотивации приехать в Петербург снова.