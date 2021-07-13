Петербуржцы маются без дождя больше двух недель. Пока хозяева трудятся в прохладе офисных кондиционеров, их питомцы как могут спасаются от жары.
Читатели «Фонтанки» в рамках конкурса поделились снимками любимцев, томящихся от зноя. В целом животные ведут себя как люди: едят мороженое, пьют воду и с удовольствием стоят под прохладной струей. И только сфинксу жара в радость, ведь если похолодает, голенький кот может замерзнуть.
На днях корреспондент заметил прохлаждающегося в окне на Гороховой улице хаски. С высоты второго этажа пёс контролировал автомобильный трафик и прохожих.
автор видео Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Французский бульдог из Коломны не разделяет настроение соседа. «Моё первое лето... оказывается, оно утомительное», — передаёт его слова хозяин.
Кошка Тися одобрила бесшумный кондиционер, но взбунтовалась против вентилятора. «Эта технология ей не нравится. Включается вентилятор — Тисыч оскорбленно смотрит на меня и поворачивается спиной, что означает на словах: «Либо я, либо вентилятор». Через некоторое время, если не выключить вентилятор, гордо уходит в другую комнату», — рассказала её хозяйка.
Некоторые питомцы охлаждаются в душе вместе со своими хозяевами.
А некоторые предпочитают загородный отдых и рыбалку.
Аномальную жару не выдерживают даже сурикаты. «Пацаны охлаждаются, подставляя пузики ветру», — пишут хозяева экзотических животных.
Морская свинка притомилась и прилегла в своей клетке пятками вверх.
В жаркую погоду ветеринары советуют чаще поить домашних животных, подливать и менять воду в мисках, чтобы она не застаивалась. Также, чтобы охладить питомца, можно заморозить намоченное полотенце, а затем предложить животному на нём полежать. Состригать шерсть не стоит, особенно если эта процедура ранее никогда не проводилась. Отсутствие пушистой шубки может нарушить терморегуляцию.
Стоит избегать прогулок с собаками и кошками в самое жаркое время дня. Необходимо внимательнее следить за состоянием питомца. Вялость и нарушение дыхания могут быть признаками теплового удара. В этом случае следует обратиться к врачу.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»