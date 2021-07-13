Петербуржцы маются без дождя больше двух недель. Пока хозяева трудятся в прохладе офисных кондиционеров, их питомцы как могут спасаются от жары.



Читатели «Фонтанки» в рамках конкурса поделились снимками любимцев, томящихся от зноя. В целом животные ведут себя как люди: едят мороженое, пьют воду и с удовольствием стоят под прохладной струей. И только сфинксу жара в радость, ведь если похолодает, голенький кот может замерзнуть.

