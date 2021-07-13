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«Либо я, либо вентилятор». Как кошки, собаки, сурикаты и морская свинка переживают жару в Петербурге

Едят мороженое, ездят на рыбалку, стоят под душем. «Фонтанка» изучила соцсети горожан и показывает, как домашние питомцы переносят аномальные температуры.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Петербуржцы маются без дождя больше двух недель. Пока хозяева трудятся в прохладе офисных кондиционеров, их питомцы как могут спасаются от жары.

Читатели «Фонтанки» в рамках конкурса поделились снимками любимцев, томящихся от зноя. В целом животные ведут себя как люди: едят мороженое, пьют воду и с удовольствием стоят под прохладной струей. И только сфинксу жара в радость, ведь если похолодает, голенький кот может замерзнуть.

На днях корреспондент заметил прохлаждающегося в окне на Гороховой улице хаски. С высоты второго этажа пёс контролировал автомобильный трафик и прохожих.

автор видео Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Французский бульдог из Коломны не разделяет настроение соседа. «Моё первое лето... оказывается, оно утомительное», — передаёт его слова хозяин.

Кошка Тися одобрила бесшумный кондиционер, но взбунтовалась против вентилятора. «Эта технология ей не нравится. Включается вентилятор — Тисыч оскорбленно смотрит на меня и поворачивается спиной, что означает на словах: «Либо я, либо вентилятор». Через некоторое время, если не выключить вентилятор, гордо уходит в другую комнату», — рассказала её хозяйка.

Некоторые питомцы охлаждаются в душе вместе со своими хозяевами.

А некоторые предпочитают загородный отдых и рыбалку.

Аномальную жару не выдерживают даже сурикаты. «Пацаны охлаждаются, подставляя пузики ветру», — пишут хозяева экзотических животных.

Фото: фрагмент скриншота / dakar_suricat / instagram.com
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Морская свинка притомилась и прилегла в своей клетке пятками вверх.

В жаркую погоду ветеринары советуют чаще поить домашних животных, подливать и менять воду в мисках, чтобы она не застаивалась. Также, чтобы охладить питомца, можно заморозить намоченное полотенце, а затем предложить животному на нём полежать. Состригать шерсть не стоит, особенно если эта процедура ранее никогда не проводилась. Отсутствие пушистой шубки может нарушить терморегуляцию.

Стоит избегать прогулок с собаками и кошками в самое жаркое время дня. Необходимо внимательнее следить за состоянием питомца. Вялость и нарушение дыхания могут быть признаками теплового удара. В этом случае следует обратиться к врачу.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: фрагмент скриншота / dakar_suricat / instagram.com

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Комментарии (6)

Mafioza
Мои котейки похожи на этих суриков)лежат на даче,в траве к верху пузом проветривая пуховые штаны:)
что бы делали в квартире на 8этаже,где люди плавятся даже ночью,не представляю.
Mimic
Ну и когти у собаки под душем.
kоt-obormot
"Также, чтобы охладить питомца, можно заморозить намоченное полотенце, а затем предложить животному на нём полежать" - ветеринары то так себе.
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