«Территория оцеплена полицией. Мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона. Ребенок с внутренней стороны. Проход пешеходов по улице временно ограничен. На месте спасатели», — сообщало днем МВД города.

Как сообщает ТАСС 13 июля, ЧП произошло на Советской улице в Иркутске. Мужчина отказывался возвращаться на балкон и требовал разговора с женой.

МЧС и полиция два часа уговаривали мужчину, который обещал совершить самоубийство с ребенком на руках.

По данным СМИ, мужчина заявил, что ему изменила жена, поэтому он готов свести счеты с жизнью и забрать с собой ребенка.

Когда женщина приехала на место, то рассказала о том, что муж избил её, а она написала на него заявление в полицию.



Жену сотрудники МЧС вывели на соседний балкон, и она пообещала мужчине забрать заявление, если он отпустит сына.



Спасатели оперативно поставили под балконом «куб жизни», на случай, если мужчина сорвется.



Но через два часа уговоров он отдал мальчика и сам вернулся в помещение. Правда, потом вернулся обратно — за ограждение.

