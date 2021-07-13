МЧС и полиция два часа уговаривали мужчину, который обещал совершить самоубийство с ребенком на руках.
Как сообщает ТАСС 13 июля, ЧП произошло на Советской улице в Иркутске. Мужчина отказывался возвращаться на балкон и требовал разговора с женой.
«Территория оцеплена полицией. Мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона. Ребенок с внутренней стороны. Проход пешеходов по улице временно ограничен. На месте спасатели», — сообщало днем МВД города.
По данным СМИ, мужчина заявил, что ему изменила жена, поэтому он готов свести счеты с жизнью и забрать с собой ребенка.
Когда женщина приехала на место, то рассказала о том, что муж избил её, а она написала на него заявление в полицию.
Жену сотрудники МЧС вывели на соседний балкон, и она пообещала мужчине забрать заявление, если он отпустит сына.
Спасатели оперативно поставили под балконом «куб жизни», на случай, если мужчина сорвется.
Но через два часа уговоров он отдал мальчика и сам вернулся в помещение. Правда, потом вернулся обратно — за ограждение.