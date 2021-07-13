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Смертельное ДТП с грузовиком перекрыло движение по трассе Вологда — Новая Ладога. По дороге раскатились колёса на осях

В ДТП под Пикалёво погибли люди

Тяжелое ДТП произошло днем 13 июля на федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленобласти. По предварительным данным, авария унесла жизни двух человек.

Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 13:20 на 386-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога, в районе объездной дороги вокруг Пикалёво, полностью перекрыто движение транспорта из-за ДТП. По предварительной информации, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека.

«Яндекс.Карта» демонстрирует затор: в сторону Вологодской области около 3,7 километра, в сторону Тихвина — около километра.

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На месте работают сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь и МЧС. Объехать перекрытый участок можно через Пикалёво.

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