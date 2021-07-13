Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 13:20 на 386-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога, в районе объездной дороги вокруг Пикалёво, полностью перекрыто движение транспорта из-за ДТП. По предварительной информации, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека.

«Яндекс.Карта» демонстрирует затор: в сторону Вологодской области около 3,7 километра, в сторону Тихвина — около километра.