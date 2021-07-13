Вильфанд: Сильному прогреву способствовал долгий день, помогла и городская застройка

Дело в том, что в период, близкий к солнцестоянию, небо остается чистым, солнце держится над горизонтом долго, и прогрев длится дольше (в Петербурге вообще продолжаются белые ночи). Именно поэтому на европейской территории страны температура зачастую оказывалась выше, чем на юге, что бывает редко, пояснил синоптик.

Ночные температуры тоже очень высокие. В спальных районах Москвы столбик термометра не опускается ниже 18–19 градусов, и это всего на полтора часа, от четырех часов до половины шестого. Утром становится теплее — 22–25 градусов — в норме это вообще дневные показатели, а не ночные. К тому же тепло аккумулируют дома, сами стены. В ближайшее время Гидрометцентр прогнозирует понижение температурного фона в столице на 3–4 градуса.



После такой жаркой погоды начнут появляться облака, затем дожди и грозы. В Москве ожидаются сухие грозы. При бурной конвекции будут формироваться облака высотой до 10 км с ледяной шапкой, будут сверкать молнии и греметь гром, а дождь — минимальный. И даже те капли, которым всё-таки удастся пролиться, в 30–32 градуса будут испаряться, не долетая до земли, рассказал Вильфанд.



Тем временем ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14–16 июля в городе сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7–10 градусов.

