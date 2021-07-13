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«Тихий молодой мужик» помочился в купе поезда по пути из Петербурга в Ярославль на глазах у попутчицы

Журналистке из Петербурга Анне Мельник не повезло с попутчиком в поезде, следующем из Северной столицы в Ярославль. Пьяный мужчина на глазах у неё стал мочиться прямо в купе. Судя по опубликованному 13 июля видео, герой истории мало что понимал, справил нужду и спокойно уснул.

Анна обратилась к начальнику поезда, ночью нетрезвого путешественника сняли на станции в Бологом.

«Настоящая жесть! Из жизни маргиналов. Заплатила за купе с кондеем. В попутчиках оказался тихий молодой мужик. Но внешность обманчива. Он просто дремал, а потом внезапно проснулся и начал ссать прямо в купе! Да-да! Справлять нужду! Я впала в прострацию — но все же выхватила телефон и сняла непотребство», — написала женщина на своей странице в Facebook.

Анна отметила, что ей пришлось пожертвовать сном, чтобы пообщаться с полицией. Из мокрого купе её переселили.

Из протокола она узнала имя сошедшего с поезда. Мужчину зовут Алексей, ему 31 год. В Петербург переехал из Белгорода.

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Комментарии (6)

кdивое_зеdкало
…то ж Малахов был! ….тётка сорвала сеанс уринотерапии!
walker-СПб
В любой непонятной ситуации-доставай телефон и начинай снимать. Инфа 100%
197655194
Белгород он такой
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