Врач-эпидемиолог: Иммунитет переболевших реагирует на коронавирус быстрее, но у прививки есть свои плюсы

Врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина рассказала о разнице между иммунитетом у переболевших и привитых.



«В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел», — цитирует 12 июля заявление Ольги Ненастиной сайт «Стопкоронавирус.рф».



По ее словам, переболевший «уханьской» вариацией может заразиться другим штаммом, например «индийским». Вакцина от COVID-19 разрабатывается, чтобы «научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам».

