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Врач-эпидемиолог: Иммунитет переболевших реагирует на коронавирус быстрее, но у прививки есть свои плюсы

Врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина рассказала о разнице между иммунитетом у переболевших и привитых.

«В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел», — цитирует 12 июля заявление Ольги Ненастиной сайт «Стопкоронавирус.рф».

По ее словам, переболевший «уханьской» вариацией может заразиться другим штаммом, например «индийским». Вакцина от COVID-19 разрабатывается, чтобы «научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам».

Врач-эпидемиолог делает вывод, что вакцинация формирует более эффективную защиту. Кроме того, после прививки уровень антител выше.

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Комментарии (3)

Василий Марущак
привитые дохнут быстрее, но в этом есть свои плюсы
vader
Ах, оказывается, вакцина еще только разрабатывается?! А что же нам рассказывали, какая она на десять рядов проверенная и гарантированная?!
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