В петербургском дворе задержали пьяного мигранта. Он показывал школьницам, что у него в штанах

Сразу две жительницы Пискарёвского проспекта заявили в полицию о рукоблуде во дворе между домами № 46/2 и 48. С разницей в несколько часов мужчина удовлетворял себя на глазах у девочек.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, сперва извращенец проявил себя перед 15-летней школьницей, а затем — перед 13-летней. Происходило это в воскресенье. Прибывший наряд застал подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний приезжий из Таджикистана, который поселился в Петербурге два года назад ради заработка. Мужчина был пьян.

