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В петербургском дворе задержали пьяного мигранта. Он показывал школьницам, что у него в штанах

В Петербурге на Пискарёвском проспекте задержан извращенец

Сразу две жительницы Пискарёвского проспекта заявили в полицию о рукоблуде во дворе между домами № 46/2 и 48. С разницей в несколько часов мужчина удовлетворял себя на глазах у девочек.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, сперва извращенец проявил себя перед 15-летней школьницей, а затем — перед 13-летней. Происходило это в воскресенье. Прибывший наряд застал подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний приезжий из Таджикистана, который поселился в Петербурге два года назад ради заработка. Мужчина был пьян.

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовные дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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Комментарии (9)

Михаил Петров-Водкин
Напрасно думал, что удивит школьниц
Brevnault
В процессе "следственного эксперимента" было возбуждено еще два уголовных дела по той же статье УК.
90704750974509
...а школьницы посмеялись над тем что он показывал
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