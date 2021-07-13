Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в здании на улице Советской в центре города выбиты стекла и повреждены конструкции первого этажа. Спасатели эвакуировали 50 человек и извлекли из-под завалов одного пострадавшего — его передали медикам.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло в четырехэтажной гостинице. По предварительным данным, взрыв произошел на кухне. Обломки разбросало по улице, повреждены припаркованные автомобили.
По данным медиков, в тяжёлом состоянии госпитализированы четыре человека, в том числе ребёнок, под завалами нашли женщину. Больше там никого не должно быть. Число погибших, по предварительным данным, выросло до двух, передаёт агентство, ссылаясь на источник. Хотя мэр Геленджика подтвердил только одну смерть.