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Гостиницу в Геленджике разрушил взрыв, есть жертвы. В соцсетях публикуют страшные видео

Ребёнок и взрослые пострадали при взрыве газа в Геленджике

В результате взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике утром 13 июля, по предварительным данным, четыре человека получили ранения. Есть жертвы — один или двое.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в здании на улице Советской в центре города выбиты стекла и повреждены конструкции первого этажа. Спасатели эвакуировали 50 человек и извлекли из-под завалов одного пострадавшего — его передали медикам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло в четырехэтажной гостинице. По предварительным данным, взрыв произошел на кухне. Обломки разбросало по улице, повреждены припаркованные автомобили.

По данным медиков, в тяжёлом состоянии госпитализированы четыре человека, в том числе ребёнок, под завалами нашли женщину. Больше там никого не должно быть. Число погибших, по предварительным данным, выросло до двух, передаёт агентство, ссылаясь на источник. Хотя мэр Геленджика подтвердил только одну смерть.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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Комментарии (6)

266155525
Отдыхал этим летом в Геленджике, пожарная безопасность в гостиницах отсутствует напрочь, ни извещателей ни огнетущителей нет ни где. Дома построены буквально в 10 сантиметрах друг от друга, что не соответствует требованиям ППБ. Кто интересно утверждал проекты?
Misha Timoshin
Почему заголовок не гласит: "Гостиницу в Геленджике разрушил ХЛОПОК"?!
Агроном аэродрома
Опять газ. Вконец обленились. Раньше хоть рязанским сахаром разбавляли..
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