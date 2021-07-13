Бессонница в летнюю ночь. Житель Выборга стал свидетелем избавления от трупа

Труп мужчины скинули в колодец на глазах у жителя Выборга. Впечатлённый 32-летний свидетель сразу же сообщил об увиденном в полицию и назвал подозреваемого.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне за полчаса до полуночи в дежурную часть ГУ МВД позвонил житель дома на Сайменском шоссе и рассказал, что только что нашёл в пожарном люке труп мужчины. Также он добавил, что знает, кто его туда принёс.



Прибывший на место участковый удостоверился в том, что в колодце лежит тело. Была установлена личность покойного, им оказался 39-летний сосед заявителя, проживавший с младшим братом, инвалидом с детства. Как раз на него якобы указал случайный свидетель.

