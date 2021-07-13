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Бессонница в летнюю ночь. Житель Выборга стал свидетелем избавления от трупа

В Выборге в Ленобласти в люке нашли мертвеца

Труп мужчины скинули в колодец на глазах у жителя Выборга. Впечатлённый 32-летний свидетель сразу же сообщил об увиденном в полицию и назвал подозреваемого.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, накануне за полчаса до полуночи в дежурную часть ГУ МВД позвонил житель дома на Сайменском шоссе и рассказал, что только что нашёл в пожарном люке труп мужчины. Также он добавил, что знает, кто его туда принёс.

Прибывший на место участковый удостоверился в том, что в колодце лежит тело. Была установлена личность покойного, им оказался 39-летний сосед заявителя, проживавший с младшим братом, инвалидом с детства. Как раз на него якобы указал случайный свидетель.

Конфликтов у братьев не было, жили дружно, алкоголь не употребляли. В последнее время умерший сильно болел, но чем — пока не установлено. Его брата опросили следователи, проводится проверка.

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Комментарии (2)

Alex_D
То есть ночью на труп выезжает участковый? Не патруль, не опергруппа.
rumet
инвалид с детства таким образом похоронил помершего брата? и продолжил трезвую здоровую жизнь...
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