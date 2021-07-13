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На Невском тушили старинный доходный дом, где на месте меблированных комнат — коммуналки

В Петербурге на Невском тушили пожар

Целый «автопарк» пожарных машин встречал утро 13 июля в самом центре Петербурга. Пожар тушили в историческом здании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 5:14 поступил вызов на Невский проспект, 113/4. Там в трёхкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров. 19 пожарных, прибывших на четырёх машинах, локализовали возгорание в 5:42. Сведения о пострадавших не поступали.

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На кадрах очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис» видно закопчённое окно на третьем этаже 4-этажного здания. Дыма было немного.

Дом 113 по Невскому проспекту — это доходный дом Рыжовых. Он был построен, по данным Citywalls, в 1872 году. В конце XIX века здесь располагались не только квартиры и меблированные комнаты, где обитали сами хозяева (врач Рыжов с женой и его брат) и их квартиросъёмщики, но и аптека, трактир, булочная, бакалейная и зеленная лавки, чайный магазин, мебельно-обойная мастерская, магазин бумажных детских игрушек и книг, мастерская детских нарядов. Сейчас это жилой дом, в котором находятся несколько частных компаний.

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Комментарии (1)

Athair
Интересно, а как в России с реституцией? Вот например, если у Гарунова остались потомки-наследники, они могут предъявить требования о возврате собственности? Или это только на РПЦ распространяется?
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