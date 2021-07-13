Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 5:14 поступил вызов на Невский проспект, 113/4. Там в трёхкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров. 19 пожарных, прибывших на четырёх машинах, локализовали возгорание в 5:42. Сведения о пострадавших не поступали.
На кадрах очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис» видно закопчённое окно на третьем этаже 4-этажного здания. Дыма было немного.
Дом 113 по Невскому проспекту — это доходный дом Рыжовых. Он был построен, по данным Citywalls, в 1872 году. В конце XIX века здесь располагались не только квартиры и меблированные комнаты, где обитали сами хозяева (врач Рыжов с женой и его брат) и их квартиросъёмщики, но и аптека, трактир, булочная, бакалейная и зеленная лавки, чайный магазин, мебельно-обойная мастерская, магазин бумажных детских игрушек и книг, мастерская детских нарядов. Сейчас это жилой дом, в котором находятся несколько частных компаний.