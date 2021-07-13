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Плюс 33. Днём Петербург плавит солнце, а по ночам греет Нева

В Петербурге ожидается повышение температуры

Жара в Северной столице набирает обороты. Дожди и грозы в ближайшие пару дней облегчения не принесут. Слишком тепло даже в водоёмах, например, в Финском заливе до плюс 25. Это больше, чем ночная температура воздуха.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер днём северо-западный, западный слабый. Ночью температура воздуха опускалась до 20–22 градусов, днем она достигнет 31–33 градуса. Это градусов на 10 выше нормы. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Температура воды в Неве вчера составляла 24 градуса, а в курортной зоне Финского залива — 23–25.

Завтра, 14 июля, в Петербурге может быть ещё теплее — 32–34 градуса, и только в четверг кратковременные дожди и грозы обещают сбить пару градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (10)

Yerffej Ennyl
Грозы нет, урагана нет, потопа нет. Скучно.
Мари108
хорошо, но хочется уже прохлады
Spora
Не верю ни единому слову синоптиков. Дармоеды.
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