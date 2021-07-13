По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер днём северо-западный, западный слабый. Ночью температура воздуха опускалась до 20–22 градусов, днем она достигнет 31–33 градуса. Это градусов на 10 выше нормы. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Температура воды в Неве вчера составляла 24 градуса, а в курортной зоне Финского залива — 23–25.



Завтра, 14 июля, в Петербурге может быть ещё теплее — 32–34 градуса, и только в четверг кратковременные дожди и грозы обещают сбить пару градусов.