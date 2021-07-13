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В Парголово водитель стрельбой отгонял от своего Porsche недовольного. Причина конфликта попала на видео

Дорожные разборки со стрельбой сняли на видео в Парголово

Опасное вождение с громким финалом снял автомобилист в Выборгском районе Петербурга. Водитель Porsche продемонстрировал бестактность на дороге и готовность отстоять свою манеру езды.

Кадры с видеорегистратора опубликованы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 12 июля. По словам автора, он стал свидетелем дорожного конфликта около половины девятого вечера, когда ехал по проспекту Энгельса в Парголово.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Перед ним Porsche Macan подрезал Volkswagen, разбирать ПДД решили на ближайшем светофоре. Водитель первого встретил недовольного его ездой не с пустыми руками. «Вылез с пистолетом, в воздух шмальнул», — рассказывает автор видео. Он отметил, что мужчина из Volkswagen не пострадал, а конфликт на этом был исчерпан.

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Комментарии (1)

Шихаэль Мумахер
всем папистолету - и как сразу все завежливеют, приятно глазу
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