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«Невакцинированных теперь так будут возить». В Петербурге на Стачек заметили «Шкоду» с человеком в багажнике

Водитель прокатил пассажира в багажнике на Стачек в Петербурге и попал на видео

Водитель «Шкоды» решил вопрос с нехваткой пассажирских мест в легковом автомобиле и разместил человека в багажнике. Поездка попала на запись видеорегистратора в Кировском районе Петербурга.

Видео портала »Мегаполис» 12 июля опубликовано в паблике «ДТП и ЧП». Судя по кадрам, перегруженная чёрная «Шкода» каталась в районе площади Стачек накануне около девяти часов вечера. У пересечения со Старо-Петергофским проспектом из машины вышли двое мужчин и девушка, ещё одна пассажирка осталась на заднем сидении.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Пятый пассажир тем временем был в багажнике и, похоже, неудобств от своего положения не испытывал. На записи человек простился с уходившими взмахом руки и не изъявил желания пересесть на освободившиеся места.

За перевозку людей вне кабины автомобиля частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

«Это изоляция... Невакцинированных и без теста теперь так будут возить», — предрекли в комментариях. Другие оптимистично отметили: «Хоть живой».

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Комментарии (1)

262224921
Нет, это скорее суть новой транспортной реформы
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