Водитель «Шкоды» решил вопрос с нехваткой пассажирских мест в легковом автомобиле и разместил человека в багажнике. Поездка попала на запись видеорегистратора в Кировском районе Петербурга.
Видео портала »Мегаполис» 12 июля опубликовано в паблике «ДТП и ЧП». Судя по кадрам, перегруженная чёрная «Шкода» каталась в районе площади Стачек накануне около девяти часов вечера. У пересечения со Старо-Петергофским проспектом из машины вышли двое мужчин и девушка, ещё одна пассажирка осталась на заднем сидении.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Пятый пассажир тем временем был в багажнике и, похоже, неудобств от своего положения не испытывал. На записи человек простился с уходившими взмахом руки и не изъявил желания пересесть на освободившиеся места.
За перевозку людей вне кабины автомобиля частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.
«Это изоляция... Невакцинированных и без теста теперь так будут возить», — предрекли в комментариях. Другие оптимистично отметили: «Хоть живой».