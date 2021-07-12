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Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже подошли к историческим максимумам

Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок Аи-92 и Аи-95 в ходе торгов 12 июля подошли к историческому максимуму. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Биржевой индекс бензина Аи-92 вырос за день до 55,75 тыс. рублей за тонну. Исторический максимум стоимости бензина этой марки на бирже был достигнут 28 мая 2018 года, когда он был 55,93 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-95 также приближается к рекордным значениям. В ходе торгов его биржевой индекс вырос до 59,1 тыс. рублей за тонну, рекордная стоимость была достигнута 3 июля 2020 года и составляла 59,78 тыс. рублей за тонну.

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Комментарии (5)

hoboot
ну нечего подтянем пояса и отдадим ещё на несколько рубликов больше за литр,во благо нашего алигархата с главарем им ж все мало им надо больше. дадим конечно.
kоt-obormot
Ничо, все сдюжим, ради вовика с игорьком - лишь бы они себе ни в чем не отказывали.

Зы; Так им и передайте;- спс владимирвладимировиччтовыунасесть.
мухомор
Сейчас, погодите, объявят что в Кремле озаботились регулированием и замораживанием цен и ценник пробьёт 55.
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