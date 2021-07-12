Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах.
«Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых, будет введена обязательная вакцинация без промедления», — цитирует обращение РИА Новости 12 июля. Он отметил, что обязательная вакцинация будет распространяться на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.
По словам Макрона, эта категория граждан должна будет пройти вакцинацию до 15 сентября. «Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции», — указал президент Франции.
«Учитывая развитие санитарной ситуации, безусловно, мы должны задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов. Но я делаю выбор доверять. И я официально призываю всех наших граждан, которые не прошли вакцинацию, вакцинироваться как можно скорее», — подчеркнул глава Французской Республики.
«Начиная с августа санитарный пропуск будет требоваться в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, а также в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования», — сказал Макрон.
Кроме того, с 21 июля санитарный пропуск будет требоваться при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предоставлять все посетители старше 12 лет, отметил глава республики.