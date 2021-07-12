Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах.

«Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых, будет введена обязательная вакцинация без промедления», — цитирует обращение РИА Новости 12 июля. Он отметил, что обязательная вакцинация будет распространяться на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.

По словам Макрона, эта категория граждан должна будет пройти вакцинацию до 15 сентября. «Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции», — указал президент Франции.