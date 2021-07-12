Чуть больше чем на полчаса прервано трамвайное движение в Красногвардейском районе Петербурга из-за происшествия у метро «Новочеркасская».



Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», незадолго до половины десятого вечера 12 июля на Заневской площади у трамвая № 39 произошёл сход второй тележки. На пути её возвращает аварийная бригада, работы пока не закончены.