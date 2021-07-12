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На Заневском в Петербурге трамвай унесло с путей

Чуть больше чем на полчаса прервано трамвайное движение в Красногвардейском районе Петербурга из-за происшествия у метро «Новочеркасская».

Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», незадолго до половины десятого вечера 12 июля на Заневской площади у трамвая № 39 произошёл сход второй тележки. На пути её возвращает аварийная бригада, работы пока не закончены.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
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Трамвай № 39 следовал от метро «Новочеркасская» до станции «Ломоносовская». Движение по маршруту на этом участке пока ограничено.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (1)

alexpv
Дык судя по фото там не сход, а некорректная работа стрелок. В этом месте конечная и поезда переходят с одного пути на другой, и похоже что передняя тележка поехала правильно, а потом стрелка перевелась под трамваем и остальные тележки поехали не туда
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