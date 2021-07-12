Исполнитель песни «Хоронят скина» собрался на выборы в Петербурге

В выборах в городское Законодательное собрание в Приморском районе Петербурга собирается принять участие Фёдор Бирюков, известный в националистической среде под псевдонимом Волков. Информация о его выдвижении появилась на сайте горизбиркома 12 июля.
Бирюков выдвинут партией «Родина» по 13-му округу в списке под номером два. Это место считается непроходным (кроме того, партии ещё предстоит собрать подписи для регистрации списка). Также в этом округе от «Родины» баллотируется предприниматель Александр Колос.
Отметим, что в карточке Бирюкова указано, что он работает руководителем информационно-политического управления исполнительного комитета партии «Родина». В партии он с середины 2000-х, также он был одним из организаторов «Международного русского консервативного форума», который состоялся в Петербурге в 2015 году.
В сети Бирюкова знают под псевдонимом Волков и как исполнителя песен «Бритоголовые идут» (признанные в РФ экстремистскими) и «Хоронят скина», он появлялся в этом качестве на видео во время концерта «Коррозии металла».